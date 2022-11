Apple Magic Charger: in rete spunta un INEDITO accessorio

In queste ore sono spuntate in rete le immagini di un misterioso accessorio del colosso di Cupertino chiamato “Apple Magic Charger“. Sembra infatti essere semplicemente un gadget per la ricarica dei device mediante tecnologia MagSafe, ma come funziona? Segnaliamo poi che le foto di questo prodotto sono spuntate nelle ultime due settimane.

Apple Magic Charger: cos’è e come funziona?

C’è un utente su Twitter che si fa chiamare “TheBlueMister” che ha condiviso per primo le immagini del suddetto accessorio poche settimane or sono. Ora sembra che anche altri collezionisti asiatici hanno pubblicato i loro esemplari. Sono versioni DVT, ovvero di Design Validation Test.

Non di meno, vediamo che il primo utente ha anche smontato il Magic Charger per mostrare com’è fatto all’interno. Mediante un Mac siamo riusciti a capire che il suo nome ufficiale è proprio quello che vi abbiamo riportato sopra: Apple Magic Charger… solo che non è mai arrivato in commercio.

Al centro dello stesso troviamo un caricatore MagSafe bianco gommato posto in un quadrato in alluminio anodizzato che può essere posto in verticale. C’è una verniciatura Space Gray e una base gommata che serve per aumentare il grip sulle superfici. Ricorda vagamente l’iPhone Lightning Dock di qualche anno fa.

Ora anche il designer e insider DuanRui ha condiviso delle immagini dello stesso; sembra un caricatore per Apple Watch posto in una dock di ricarica. Non si è mai visto in commercio e non capiamo il motivo; sembra molto pratico e utile.

Sembra funzionare solo con iPhone, per ovvi motivi, e può essere utile anche come stand per la visione dei contenuti in landscape mode. Il disco MagSafe poi, potrebbe caricare sia gli AirPods Pro tuttavia, che i melafonini di ultima generazione (iPhone 12, 13 e 14).

Per via della sua efficacia limitata con le posizioni, Apple deve aver abbandonato il progetto dopo una prima fase di sviluppo; un vero peccato.

