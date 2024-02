Apple MacBook Pro (ricondizionato) in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon

L’Apple MacBook Pro (2022) con chip M2 offre una combinazione di prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate. Su Amazon è attualmente possibile acquistare una versione ricondizionata di questo laptop formidabile ad un prezzo estremamente interessante.

In offerta ad un prezzo scontato di 1.167,00€ rispetto al prezzo originale di 1.298,00€, questo laptop è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Alimentato da un potente processore 8-core con 4 performance core e 4 efficiency core, una GPU 10-core e un Neural Engine 16-core, questo MacBook Pro offre prestazioni elevate e una straordinaria velocità di elaborazione.

Il display Retina da 13,3″ con tecnologia IPS offre una risoluzione nativa di 2560×1600 pixel e una luminosità di 500 nit, garantendo immagini nitide e dettagliate con una gamma cromatica P3 e tecnologia True Tone.

La batteria offre fino a 20 ore di riproduzione film sull’app Apple TV e fino a 17 ore di navigazione web in wireless, assicurando un’autonomia eccezionale. Con 8GB di memoria unificata e un’unità SSD da 512GB, questo MacBook Pro offre prestazioni fluide e ampio spazio di archiviazione per i tuoi file e documenti.

La tastiera Magic Keyboard retroilluminata con Touch Bar e Touch ID assicura un’esperienza di digitazione confortevole e intuitiva, mentre il trackpad Force Touch offre un controllo preciso del cursore e supporta diverse funzioni a seconda della pressione esercitata.

Con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e una videocamera FaceTime HD a 720p, questo MacBook Pro è pronto per le comunicazioni online e le connessioni wireless veloci. È inoltre dotato di altoparlanti stereo ad alta gamma dinamica, tre microfoni in array di qualità professionale e jack cuffie da 3,5 mm con supporto avanzato per modelli ad alta impedenza.

Le dimensioni compatte e il peso leggero (1,4 kg) lo rendono facilmente trasportabile, mentre le porte Thunderbolt / USB 4, il jack cuffie da 3,5 mm e l’uscita video digitale Thunderbolt 3 offrono opzioni di connettività versatili.

Con una vasta gamma di funzionalità e prestazioni avanzate, il 2022 Apple MacBook Pro è una scelta ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia che cercano un laptop potente e affidabile. Non farti assolutamente scappare questa offerta, e acquista questo laptop ricondizionato, pari al nuovo, ad un prezzo semplicemente imbattibile!

