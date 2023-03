Apple MacBook Air 2022 con chip M2 in offerta su Amazon: fa presto, sta andando a ruba

Lo desideri da tempo e ora può essere tuo ad un prezzo imbattibile. Il nuovo Apple MacBook Air con chip M2 è in forte sconto su Amazon, dove viene proposto al prezzo di 1268 euro, con un generoso sconto di oltre 250€ sul suo normale prezzo di listino. A questo prezzo va preso subito: l‘offerta è a tempo limitato e c’è il rischio che termini molto rapidamente.

Come sempre ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita, se lo ordini subito, riceverai MacBook Air con chip M2 a casa entro domani, 24 marzo. Inoltre, se lo desideri puoi dividere l’importo in più rate, rendendo questo acquisto ancora più accessibile e conveniente.

Il nuovo MacBook Air 2022 di Apple è un notebook incredibilmente sottile e leggero, dotato di una potente CPU M2 a 8 core, una GPU a 8 core e 8GB di RAM unificata. Inoltre, il MacBook Air 2022 è dotato di uno spettacolare display Liquid Retina da 13,6″ con più di 500 nit di luminosità e una vasta gamma cromatica P3, che offre immagini brillanti e dettagli incredibili. Il modello in offerta è equipaggiato con 256GB di archiviazione SSD storage, che offre prestazioni veloci e affidabili per l’elaborazione dei dati. Inoltre, la tastiera retroilluminata rende facile lavorare anche in ambienti con scarsa illuminazione.

Il modello in offerta del MacBook Air 2022 è disponibile nel bellissimo ed elegante colore Mezzanotte, che lo rende un accessorio alla moda e funzionale. Con un’ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie, il MacBook Air 2022 offre una grande flessibilità e comodità. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta: metti il MacBook Air con chip M2 ad un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.