Apple Mac Mini 2023 con M2 in offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile (-22%!)

Il Mac Mini con il potente chip M2 uscito quest’anno è ora disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile di soli 749€ (-22%). Questo potente dispositivo rappresenta un balzo in avanti nell’efficienza e nelle prestazioni, grazie al superpotere del chip M2. Il chip M2, con una CPU 8-core, una GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, offre un’esperienza di elaborazione senza precedenti.

Che si tratti di applicazioni sofisticate o giochi immersivi, il Mac Mini gestisce tutto con facilità e velocità. La connettività è un altro punto di forza del Mac Mini. Con due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie, puoi connettere tutto ciò che desideri. E, se necessario, puoi scegliere l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci.

Il Mac Mini è compatibile con tutte le tue app preferite, tra cui Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Zoom. Oltre a ciò, più di 15.000 app e plug-in sono già ottimizzati per il chip M2, garantendo un’esperienza utente rapida e fluida. La memoria unificata del Mac Mini è una rivoluzione rispetto alla RAM tradizionale. Un unico pool di memoria a banda larga e bassa latenza consente al chip M2 di trasferire dati più velocemente, rendendo tutte le tue attività fluidamente efficienti. Il Mac Mini offre anche un’archiviazione SSD ultraveloce con spazio a volontà per foto, video, documenti e app.

Con il chip M2, puoi avere un’unità SSD fino a 2TB. In termini di sicurezza, il chip M2 e macOS Ventura introducono funzioni all’avanguardia per la privacy e la sicurezza, con protezioni integrate contro malware e virus. Grazie al Secure Enclave di nuova generazione, i tuoi dati e il tuo sistema sono sempre protetti. Affrettati e approfitta dell’offerta su Amazon per avere un Mac Mini con chip M2 a un prezzo incredibile.

