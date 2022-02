Apple: le vendite in Cina surclassano la concorrenza

Curiosamente, Xiaomi ha recentemente dichiarato guerra ad Apple e ai suoi iPhone. Il produttore cinese di smartphone punta a diventare la più grande azienda di smartphone al mondo, proprio dopo la scomparsa di Huawei alla luce dei ban e delle sanzioni statunitensi. Tuttavia, sembra che la “Mela della Cina” avrà grossi problemi da superare visto che il marchio con sede a Cupertino sta diventando il numero uno anche nella casa del colosso asiatico.

Alcuni anni fa, i marchi cinesi non avevano bisogno di preoccuparsi dei brand stranieri che cercavano di ottenere popolarità nel mercato locale. Samsung ed Apple non sono mai riuscite a superare le società cinesi in termini di vendite e popolarità. Tuttavia, i tempi attuali ci raccontano una storia diversa.

Apple: i competitor locali non tengono il passo

I risultati di fine 2021 sono stati molto diversi per Apple con un aumento esponenziale delle vendite degli attuali modelli di iPhone. Questo fatto sta sicuramente lasciando infuriare alcuni dirigenti degli uffici di Huawei e Xiaomi. L'OEM di Cupertino detiene attualmente una quota di mercato di circa il 12% in Cina.

I risultati della società per l'ultimo trimestre del 2021 sono piuttosto impressionanti. Secondo Counterpoint Research, l'azienda ha raggiunto una quota del 23% del mercato cinese. Questo è un numero incredibile per un'azienda che vende solo smartphone premium. Per mettere le cose in prospettiva, il mercato cinese è quello con i prezzi più interessanti, soprattutto con i brand locali. Anche così, c'è un aumento delle vendite di iPhone premium.

OPPO, Vivo, Xiaomi e Honor hanno registrato un divario significativo registrando quote dal 16 al 17%. Honor è sicuramente una bella sorpresa, in quanto la compagnia è riuscita a diventare in breve tempo uno dei marchi più rilevanti in Cina.

Mentre Honor brilla, non possiamo nemmeno vedere Huawei tra le prime 4 aziende. L'ex sub brand cinese potrebbe crescere ancora di più con il debutto della sua serie Honor Magic 4.

Per il quarto trimestre del 2021, Xiaomi ha mantenuto la quarta posizione. Questa non è certamente una buona posizione per una realtà che vuole detronizzare Apple. Dobbiamo ancora vedere come andranno le cose alla fine del primo trimestre del 2022.

Anche se il colosso cinese ha svelato Xiaomi 12, Apple, nel frattempo, dovrebbe continuare a vedere numeri positivi dalla sua serie di iPhone 13 e presto svelerà il modello SE 3 5G nell'evento primaverile dell'8 marzo.