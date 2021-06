Le vendite di iPhone di Apple in Cina superano la cifra di 100 milioni di yuan di vendite in un secondo, stando a quanto dichiara il portale di JD.com.

Apple registra una forte domanda anche in Asia

La domanda di iPhone è aumentata in Cina dopo che il dominio di Huawei sul mercato è rallentato a causa dei ban statunitensi. In linea con ciò, il colosso tecnologico con sede a Cupertino ha registrato numeri di vendita impressionanti pochi giorni or sono.

Secondo i dati condivisi da JD.com, la compagnia di Tim Cook ha venduto modelli di iPhone per un valore di oltre 100 milioni di yuan sulla piattaforma di eCommerce, il tutto in un solo secondo. Mentre anche altri marchi hanno registrato numeri impressionanti, Apple è stata in cima a tutti.

Aziende come Haier, Midea e Gree hanno generato vendite per 100 milioni di yuan in un minuto mentre brand come Siemens e Xiaomi hanno guidato il mercato di vendite ottenendo 100 milioni di yuan in soli tre minuti.

Inoltre, è stato rivelato che le vendite di telefoni Samsung sono aumentate del 200% su base annua. Non di meno, il fatturato di Realme e iQOO nei primi 15 minuti è aumentato di sei volte di anno in anno. Infine, il business degli auricolari con cancellazione attiva del rumore è aumentato del 260% su base annua.

L'azienda ha anche rivalutato che il fatturato complessivo di JD è aumentato di oltre 10 volte su base annua. È anche degno di nota il fatto che un gran numero di commercianti e store abbia superato i record di vendita dell'anno scorso.

Ad ogni modo, ricordiamo che gran parte dei successi di Apple in Cina deriva anche dall'ultima line-up di telefoni rilasciata in commercio, ovvero la serie iPhone 12 che ha introdotto – finalmente – il comparto 5G su tutta la gamma. Di fatto, adesso Apple è in cima al mercato della telefonia mobile anche in tutto il mondo.

Apple

Smartphone