Apple ha registrato forti vendite nel primo trimestre di quest'anno in tutto il mondo. Adesso, stando a quanto si apprende, sembra che la compagnia americana stia ottenendo un successo inaudito anche in territorio indiano. La società ha registrato le sue migliori vendite trimestrali di laptop e tablet nella regione, secondo quanto si evince da nuovo rapporto.

Apple: una crescita esponenziale anche in India

Secondo un rapporto di Canalys (Via QuartzIndia), il colosso di Cupertino ha registrato ottime vendite nei primi tre mesi di quest'anno. Il rapporto ha rivelato che le vendite complessive di PC dell'azienda hanno raggiunto 208 milioni di unità, una cifra quasi doppia rispetto al periodo di vendita dell'anno precedente. Canalys ha aggiunto che la crescita del produttore di iPhone in India è stata “in gran parte aiutata dalla disponibilità del suo negozio online ufficiale“.

Per chi non lo sapesse, la società ha lanciato ufficialmente il suo negozio online ufficiale nel paese nella seconda metà dello scorso anno. Questo lancio è stato etichettato come appropriato e tempestivo da alcuni esperti e il CEO del marchio Tim Cook ha accreditato lo store online per le solide vendite di iPhone dell'azienda in India lo scorso anno. Tuttavia, tenete presente che la crescita registrata da vari OEM non è solo dovuta a una forte performance nel 2021, ma è la risposta ad un crollo che è stato affrontato nel 2020.

Nonostante la catena di approvvigionamento di vari fornitori sia stata paralizzata a metà del 2020, le vendite complessive di PC in India, compresi i tablet, sono aumentate del 72% anno su anno. Questa cifra ha raggiunto la quota di 4 milioni di unità tra il periodo gennaio e marzo 2021. Il mercato ha visto una crescita esagerata dovuta alla crescente tendenza al lavoro da casa e all'istruzione online sempre più mainstream in diverse comunità mondiali. Ma Apple ha affermato che la sua produzione di MacBook e iPad sta attualmente affrontando ritardi a causa di una grave carenza di semiconduttori nel mondo.

