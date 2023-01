Apple: le spedizioni sono state più basse del previsto

Sembra che Apple abbia registrato un calo delle spedizioni di iPhone nel corso del trimestre festivo. A riportarlo ci sono i dati del portale di IDC. Sembra che questo sia stato il peggior trimestre natalizio di sempre. Pare che anche l’OEM di Cupertino non sia stata esente dalla domanda bassa da parte dell’utenza.

Le spedizioni di iPhone sono state molto basse

IDC infatti, stima che l’OEM di Cupertino abbia consegnato solo 72,3 milioni di telefoni nel corso del mese di dicembre. Si parla di un calo molto elevato rispetto al passato (circa il 14,9% in meno). Ci sono stati altri brand che hanno subito questo crollo: pensiamo a Samsung, OPPO, Vivo e Xiaomi. A livello globale invece, c’è stata una regressione pari al 18,3% a dicembre rispetto allo stesso periodo del 2021. Riportiamo di seguito le parole di Nabila Popal, direttore della ricerca di IDC:

“Non abbiamo mai visto le spedizioni nel trimestre festivo diminuire Tuttavia, l’indebolimento della domanda e l’elevato inventario hanno indotto i fornitori a ridurre drasticamente le spedizioni”.

Quali sono state le cause del calo delle spedizioni? In primo luogo segnaliamo l’incertezza economica, i lockdown in Cina e non solo:

“Le forti vendite e promozioni durante il trimestre hanno contribuito a esaurire l’inventario esistente piuttosto che a guidare la crescita delle spedizioni”.

Stando a quanto dichiara IDC, il 2022 è stato l’anno con la domanda più bassa dell’ultimo periodo; le vendite hanno visto una profonda crisi.

