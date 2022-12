Apple lancerà un'app di streaming di musica classica entro fine anno?

In passato si diceva che Apple avrebbe annunciato un’app di streaming di musica classica nel 2022 ma ad oggi ancora tutto tace. Considerando che siamo a fine anno, ci domandiamo se veramente vedremo il servizio in tempo per Natale o se è stato rimandato a data da destinarsi.

Facciamo un rapido ripasso: un anno e mezzo fa, Apple aveva acquisito Primephonic, un servizio di musica classica. Si diceva che avrebbe integrato i brani all’interno dell’app Apple Music o che avrebbe realizzato un software apposito rimodificando quello già esistente. Si parlava di un debutto previsto per il 2022, ma le cose sembrano essere andate diversamente. Ricordiamo le parole dell’azienda in un comunicato stampa emerso su Apple Newsroom mesi or sono.

Apple Music ha in programma di lanciare un’app dedicata alla musica classica il prossimo anno, combinando l’interfaccia utente classica di Primephonic che i fan hanno imparato ad amare con altre funzionalità aggiuntive.

Apple Music Classic arriverà il prossimo anno?

La suddetta app quindi dovrebbe sostituire la vecchia Primephonic; sarà la piattaforma perfetta per gli amanti di Mozart, Beethoven e non solo, con un catalogo completo e ricco di brani. Anche il sito stesso dell’azienda aveva dichiarato di star “lavorando a una nuova straordinaria esperienza di musica classica da parte di Apple per l’inizio del prossimo anno” nel 2021, ma questa dicitura è stata cambiata nuovamente pochi mesi or sono per sottolineare il debutto postumo previsto per il 2023.

Per chi non lo sapesse, con Primephonic gli utenti aveva diritto, oltre alla musica classica, anche a sei mesi di streaming audio gratuito su Apple Music. Tale promo era riservata ai nuovi abbonati di settembre 2021 e questo indicava che l’azienda avrebbe svelato Apple Music Classic (la piattaforma definitiva) per il suddetto periodo, ma così non è stato.

Abbiamo visto tracce perfino a livello di codice in alcune versioni del software musicale per Android o iOS, ma i riferimenti sono stati immediatamente eliminati nelle beta successivi. Non sappiamo nemmeno se l’app in questione sarà integrata nel sistema operativo iOS, iPadOS e macOS o se sarà scaricabile separatamente dall’App Store.

A questo punto, tutto è da capire. Il destino di Apple Music Classic o Apple Classical è ancora avvolto nel mistero. Debutto entro fine anno, in concomitanza del Natale o lancio posticipato al 2023, magari con il primo evento dell’anno previsto per la primavera del 2023? Staremo a vedere.

