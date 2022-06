Apple lancerà un motore di ricerca proprietario?

Stando a quanto si apprende da un nuovo report trapelato sul web dai colleghi di Apple Insider, leggiamo che Apple potrebbe lanciare un motore di ricerca web proprietario nei mesi a venire, ma non prima di gennaio del prossimo anno. A dirlo è uno degli sviluppatori di tecnologie AR, Robert Scoble.

Sapevamo da tempo che Tim Cook voleva creare un’ecosistema in toto con i suoi prodotti e servizi, ma non pensavamo che arrivasse ad ipotizzare la creazione di un motore di ricerca in stile “Google”. Ma raccogliamo un po’ i rumor emersi e facciamo chiarezza.

Apple vs Google: arriverà un motore di ricerca proprietario?

Bella domanda: è presto per dirlo. Lo sviluppatore non ha fornito molti dettagli in merito. Ciò che ha detto è che queste indiscrezioni si fondano su alcune voci di corridoio che è riuscito ad intercettare in queste ore. In passato poi, aveva già affermato che l’azienda di Cupertino avrebbe presentato in super anteprima, l’headset AR durante la WWDC 2022 che si terrà fra poche ore. Onestamente, dubitiamo di ciò, ma lo speriamo.

Certo è che in più occasioni Apple ha cercato di creare servizi per sostituire quelli d Google: pensiamo a Maps, anche se le cose non sono andate proprio benissimo, soprattutto nei primi anni di vita di questa piattaforma.

Inoltre, se ci pensate, la mela ha già un suo motore di ricerca proprietario interno all’iPhone che supporta sia Siri che Spotlight. Si attiva ogni qualvolta fate uno swipe verso il basso dalla schermata home.

Certo è che se l’OEM di Cupertino dovesse lanciare un motore di ricerca proprietario universale, l’azienda potrebbe perdere ingenti soldi per via della mancata partnership con Google.

