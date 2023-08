Apple: l'alimentatore MagSafe per il tuo iPhone oggi costa POCHISSIMO

La ricarica dei dispositivi è diventata un aspetto essenziale della nostra vita digitale quotidiana. Con il suo impegno costante per l’innovazione, Apple, nel 2020, ha introdotto sul mercato un nuovo tipo di alimentatore che sfrutta la tecnologia MagSafe, una soluzione di ricarica magnetica che troviamo negli iPhone a partire dal modello di dodicesima generazione, e che offre praticità e affidabilità. Questo meraviglioso charger oggi costa solo 41,00€ grazie agli sconti folli di Amazon; c’è un piccolo risparmio rispetto al prezzo originale di 49,00€. Noi vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire.

Apple: l’alimentatore MagSafe è in super sconto

L’alimentatore MagSafe di Apple rappresenta un passo avanti nella tecnologia di ricarica. Utilizzando una serie di magneti posizionati strategicamente all’interno del dispositivo, questo gadget è in grado di allinearsi automaticamente con la parte posteriore dei dispositivi compatibili, garantendo una connessione stabile e sicura. Questo significa che non ci sono più fastidiosi cavi che devono essere inseriti manualmente nel dispositivo.

La tecnologia MagSafe offre una comodità senza pari durante la ricarica. Il dispositivo si attacca magneticamente all’alimentatore in modo sicuro, evitando il rischio che il cavo venga accidentalmente tirato o scollegato. Inoltre, grazie ai magneti, sarà possibile continuare a utilizzare il telefono durante la ricarica, senza dover essere vincolati a una presa.

È compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, tra cui iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 (e varianti Pro, ovviamente), AirPods 2021 e AirPods Pro.

