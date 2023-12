Apple: l'alimentatore MagSafe è in SUPER SCONTO su Amazon, è il REGALO perfetto

Se sei alla ricerca di un regalo di Natale da fare ad un amico* o ad un parente, e magari possiede un melafonino di Apple, oggi vogliamo consigliarti l’alimentatore MagSafe (magnetico) proprietario del colosso di Cupertino. È compatibile con gli iPhone (a partire dal modello 12, e derivati) ed è fantastico perché fornisce un’esperienza utente smart e di nuova generazione; è un componente fondamentale per garantire che il dispositivo sia sempre carico e pronto all’uso. E se stai cercando un’affare imperdibile, Amazon offre attualmente uno sconto dell’11% sul suo prezzo di listino: morale della favola? Lo porterai a casa con soli 43,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese e avrai anche diritto alla consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspetti?

Apple: l’alimentatore MagSafe di Apple è un Best Buy

Il MagSafe di Apple è stato progettato per offrire una connessione magnetica sicura e affidabile. La sua interfaccia è magnetica per un collegamento al tuo dispositivo Apple immediato e semplice. Non solo riduce il rischio di danni causati da connessioni errate, ma ti assicura anche un allineamento perfetto per un carico efficiente e veloce. È compatibile con una vasta gamma di iPhone a partire dal modello 12 (e derivati). È perfetto da posizionare in casa, in ufficio o sul comodino vicino al letto.

Non di meno, promette anche una velocità di ricarica ottimizzata. Con una potenza di 15W, il tuo melafonino raggiungerà rapidamente la carica desiderata, così avrai sempre il telefono pronto all’uso.

È costruito con materiali di alta qualità ed è progettato per resistere all’usura quotidiana e durare nel tempo. Investendo in un prodotto originale Apple, puoi avere la certezza di ottenere la massima durata e affidabilità e se lo intendi regalare a qualcun*, stai certo/a che farai un figurone.

Attualmente, puoi approfittare di un'offerta esclusiva su Amazon, con uno sconto dell'11% sul prezzo di listino.

