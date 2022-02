Apple: la disputa legale con Qualcomm non è ancora finita

Secondo quanto si apprende in rete, sembra che la faida legale sui brevetti Apple/Qualcomm sia stata risolta, ma la battaglia non è ancora finita. Ecco tutte le novità sul caso.

La lunga e aggressiva controversia sui brevetti fra Apple e Qualcomm è stata finalmente risolta nel 2019, ma la battaglia legale non è ancora finita. Questo è avvenuto poiché c'era un appello del chipmaker americano relativo a uno dei brevetti contestati da Apple, e quel caso è rimbombato silenziosamente in sottofondo.

Ricordiamo che la mela ha acquistato chip modem da Qualcomm per i suoi iPhone. Questi contenevano una tecnologia brevettata e il produttore di chip addebitava ad Apple sia ai chip stessi un canone separato per l'uso della tecnologia brevettata. Il colosso di Tim Cook allora, si è opposto a questa “doppia immersione“.

Non sembravano esserci prospettive di un accordo poiché ogni azienda diventava sempre più aggressiva nella sua posizione e non sembrava intenzionata a mollare la presa.

Qualcomm aveva accusato Apple di ricatto. I CEO delle due società hanno avuto incontri ‘ostili'. Qualcomm ha rifiutato di vendere chip ad Apple per iPhone XS e XR. Entrambe le società hanno messo da parte i precedenti discorsi sull'accordo e si sono impegnati a combatterlo fino in fondo .

È iniziato un processo multimiliardario, che si è concluso inaspettatamente il primo giorno quando le due società hanno raggiunto un accordo extragiudiziale.

Non è stata offerta alcuna spiegazione, ma l'accordo è stato – quasi certamente – su richiesta di Apple dopo che non ha avuto altra scelta che riparare il suo rapporto con Qualcomm quando Intel è uscita dal business dei modem per smartphone 5G.

Tuttavia, Qualcomm non sembra ancora contenta che uno dei suoi brevetti sia stato dichiarato “non valido” e ha continuato a perseguire sul fronte legale. Reuters riferisce che il produttore di chip è riuscito a far riaprire la questione.

Il produttore di chip Qualcomm Inc ha avuto un'altra possibilità martedì per dimostrare che uno dei suoi brevetti di chip per smartphone contestati da Apple è valido, aprendo un altro giro di argomentazioni davanti a un importante tribunale dei brevetti statunitense.

La Corte d'Appello del Circuito Federale degli Stati Uniti ha affermato che la Patent Trial and Appeal Board potrebbe aver erroneamente fatto affidamento su parte del brevetto di Qualcomm per ritenere che non fosse valido […] La corte ha rinviato il caso alla Patent Trial and Appeal Board.