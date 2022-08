Apple: iPhone a 300 euro con le offerte di settembre di Amazon

Le offerte di settembre di Amazon strizzano l’occhio anche agli appassionati Apple: in particolar modo chi è alla ricerca di occasioni imperdibili, con melafonini che possono essere acquistati intorno ai 300 euro.

Stiamo parlando di due vecchi modelli, ma ancora tremendamente attuali, iPhone XR e iPhone XS Max: entrambi nella versione da 64 GB, si tratta di smartphone ricondizionati in condizioni eccellenti, praticamente come nuovi, che puoi acquistare rispettivamente a 319,00 e 385,00 euro.

iPhone in sconto con le offerte di settembre di Amazon

È vero, non parliamo di iPhone esattamente recenti, ma di due prodotti che possono permetterti di entrare per la prima volta nel mondo Apple o di avere comunque un secondo telefono d’eccezione, un muletto di lusso che non teme confronti neanche con i dispositivi più moderni.

Apple iPhone XS Max 64GB – Grigio Siderale – 385,00€ 1019,00€ (-62%)

iPhone XS è dotato di un display Super Retina OLED da 6.5 pollici con doppia fotocamera da 12 megapixel, doppia stabilizzazione ottica dell’immagine e fotocamera anteriore TrueDepth da 7 megapixel, con modalità ritratto, Illuminazione ritratto, controllo profondità e smart HDR. Resistenza a polvere e acqua di grado IP68 e Face ID per il riconoscimento del volto.

Apple iPhone XR 64GB – Corallo – 319,00€ 589,00€ (-45%)

iPhone XR dispone di un display Super Retina con tecnologia IPS LCD da 6.1 pollici, fotocamera da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e camera selfie da 7 megapixel, modalità ritratto, illuminazione ritratto, controllo profondità e smart HDR. Resistenza a polvere e acqua certificata IP67 e Face ID per il riconoscimento del volto.

In entrambi i casi si parla di prodotti ricondizionati in condizioni eccellenti. Gli iPhone sono stati professionalmente ispezionati, testati e puliti da fornitori qualificati di Amazon. Non sono presenti danni estetici visibili e la batteria ha una capacità che supera ancora l’80%. Sei comunque coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.