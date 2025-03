Apple iPhone 16 Pro sotto i 960€ su eBay è una bomba

In offerta speciale su eBay, oggi è protagonista il mitico Apple iPhone 16 Pro 128GB. Questo top di gamma di Casa Cupertino lo acquisti con meno di 960€ grazie a questa super promozione bomba. Mettilo subito in carrello a soli 950€, invece di 1239€. Si tratta di un risparmio di ben 289€! Insomma, un vero e proprio affare da prendere al volo prima che finiscano le scorte disponibili.

Ottenere questo miracolo è tanto semplice quanto veloce, farlo per tempo è indispensabile perché sta andando a ruba. Una volta aggiunto nel carrello, prosegui fino alla pagina dedicata alla scelta del metodo di pagamento preferito. Lì trovi una casella “Codici Sconto”, da riempire con il Coupon TECHWEEK25. Una volta applicato, prima del check out vedrai il nuovo prezzo.

Grazie a questo voucher ottieni un extra sconto di 45€ sul prezzo già in promozione. Sostanzialmente lo acquisti a soli 950€! Cosa stai aspettando? Su eBay questo Apple iPhone 16 Pro è un vero e proprio best buy. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa per tantissime destinazioni. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero.

Apple iPhone 16 Pro: potenza e prestazioni senza rinunce

Con un Apple iPhone 16 Pro tra le mani avrai il massimo della potenza e prestazioni incredibile. In pratica, uno smartphone senza rinunce. Tutto questo al prezzo più basso di sempre grazie all’offerta che eBay ha riservato per te usando il Coupon TECHWEEK25. Sbrigati, mettilo in carrello e ottienilo a soli 950€! Un’offerta così va a ruba molto velocemente.

Il display Super Retina OLED da 6,3 pollici offre immagini super colorate e dettagli speciali. Con una risoluzione di 2622 x 1206 pixel è un piacere guardare film e serie anche da questo schermo, quando sei in viaggio. Il corpo in titanio lo rende non solo leggero, ma anche particolarmente resistente. Leggero, pesa solo 199 grammi ed è spesso 8,25 millimetri.

Il sistema di fotocamere professionale garantisce scatti e riprese da regista. Le prestazioni sono assicurate dal nuovissimo processore A18 Pro con CPU 6-core e GPU 6-core. Non perdere altro tempo. Acquista ora il tuo Apple iPhone 16 Pro a soli 950€ con TECHWEEK25.