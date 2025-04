Apple iPhone 15 256GB a prezzo bomba su eBay, ultimi pezzi

Apple iPhone 15 256GB è ancora un ottimo smartphone iOS dalle caratteristiche sicuramente interessanti. Se non cerchi Apple Intelligence o l’ultimo modello ritrovato, questo telefono è la scelta perfetta oggi per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Grazie a eBay il vantaggio è ancora più grande. Acquista la versione 256GB a soli 804 euro, invece di 1029 euro.

Si tratta di un ottimo smartphone per te che cerchi una soluzione longeva nel tempo, con un ampio supporto di aggiornamenti per il sistema operativo. Insomma, una scelta furba che ti permette di godere di ottime prestazioni spendendo decisamente meno. Tra l’altro, da questo modello, Dynamic Island è inclusa per aiutarti nella gestione delle notifiche.

Approfitta ora dell’ottima offerta che eBay ha riservato per questo Apple iPhone 15 256GB. La consegna gratuita è assicurata su molte delle destinazioni italiane. Inoltre, puoi anche beneficiare del tasso zero in tre rate. Attivalo semplicemente scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Con pochi click paghi senza interessi.

Apple iPhone 15 256GB: tanti motivi per amarlo

Sono tanti i motivi per amare un Apple iPhone 15 256GB. Primo fra tutti il prezzo competitivo. Su eBay ora è tuo a soli 804 euro nella sua versione da 256GB. Quindi ancora più spazio e fluidità per app, giochi e ricordi. Insomma, una scelta senza compromessi per chi ama fluidità e prestazioni.

Qui arriva il secondo motivo. Si tratta del processore che spinge le prestazioni a livelli professionali. Stiamo parlando del famigerato chip A16 Bionic, estremamente valido e tutt’ora sul pezzo. A questo aggiungiamoci il terzo motivo. L’ampio display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre immagini sensazionali e dettagli incredibili, per una visione ancora più realistica.

Il quarto motivo? La doppia fotocamera che regala scatti e riprese incredibili, anche con poca luminosità. Il quinto motivo riguarda la batteria che assicura un’autonomia lunga tutta la giornata. Cosa stai aspettando? Acquista iPhone 15 256GB a soli 804 euro, invece di 1029 euro.