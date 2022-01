Solo per oggi Apple iPhone 13 a un prezzo magico su MediaWorld

Se non vuoi perdere un'offerta coi fiocchi corri sul sito ufficiale di MediaWorld e acquista il nuovissimo Apple iPhone 13 256GB a soli 979 euro, invece di 1059 euro. Un prezzo davvero magico che dura solo oggi e che permette di aggiudicarti il nuovo device di casa Cupertino con tantissimo spazio di archiviazione. Infatti, in forte sconto c'è il modello con spazio di archiviazione da 256GB. Un'occasione più unica che rara, solo sul sito di MediaWorld e solo per poche ore!

Il nuovo Apple iPhone 13 da 256GB solo per oggi scontato su MediaWorld

Apple iPhone 13 è uno smartphone rivoluzionario. Il nuovo sistema a doppia fotocamera è il più evoluto di sempre. Il suo design è ancora più robusto e resistente. A15 è il Chip proprietario sinonimo di velocità e potenza. La nuova batteria ti permetterà di sfruttarlo tutto il giorno. Inoltre, se ti sbrighi, potrai acquistarlo solo oggi online sul sito di MediaWorld a un prezzo davvero conveniente.

Questo smartphone sarà il tuo fotografo professionista, ma tranquillo, solo tu prenderai il merito di tutti gli scatti. Il nuovo ultra-grandangolo mette in luce più dettagli, soprattutto nelle zone buie delle foto. Il nuovo grandangolo cattura il 47% in più di luce, garantendoti foto e video di altissima qualità. Infine, la nuova stabilizzazione ottica riesce a mantenere l'inquadratura ferma anche quando tu sei in movimento. Anche la fotocamera anteriore non è da meno con le stesse funzioni di quelle posteriori.

Avrai a disposizione tantissimo spazio. Infatti, questo Apple iPhone 13 dispone di ben 256GB di spazio di archiviazione per salvare tutto ciò che vuoi senza preoccuparti. Inoltre, grazie al fulmineo Chip A15 Bionic potrai spingere il tuo nuovo device al massimo, qualunque cosa tu voglia fare: guardare un film o una serie TV, giocare al tuo gioco preferito o controllare email e messaggi di testo. Ti accorgerai di come la grafica è decisamente più scattante.

Cogli al volo questa opportunità e acquista il nuovo Apple iPhone 13 256GB a soli 979 euro, invece di 1059 euro, solo online sul sito MediaWorld. Però sbrigati, perché l'offerta scade tra poche ore, salvo esaurimento scorte.