Apple iPhone 13 ha letteralmente catturato l'attenzione dei consumatori, non tanto per l'impatto estetico (in virtù di cambiamenti quasi impercettibili) ma piuttosto per via di una scheda tecnica che mette in luce alcuni significativi progressi. Anche per quanto riguarda la durata della batteria, almeno in linea teorica, dovremmo assistere a performance degne di nota.

Apple iPhone 13: di quanto migliorerà l'autonomia rispetto ai precedenti modelli?

Concentriamoci quindi sui passi in avanti relativi alla durata della batteria. Il più grande beneficiario di tale cambiamento è il modello 13 Pro Max, ufficialmente in lizza per il titolo di iPhone più duraturo di sempre. Tuttavia, anche le altre unità (mini compresi) andranno incontro ad un positivo upgrade sotto questo punto di vista. Di seguito riportiamo le stime ufficiali di Apple in merito al rapporto di durata rispetto alla precedente gamma:

iPhone 13 mini offrirà un aumento di 1,5 ore rispetto ad iPhone 12 mini;

iPhone 13 garantirà un'autonomia di 2,5 ore in più rispetto ad iPhone 12;

iPhone 13 Pro durerà 1,5 ore in più rispetto ad iPhone 12 Pro;

iPhone 13 Pro Max assicurerà un incremento di 2,5 ore rispetto a iPhone 12 Pro Max.

Il 13 Pro Max regna incontrastato anche per quanto riguarda l'autonomia durante la fruizione dei video: ben 25 ore, più del doppio rispetto ad iPhone 12 Pro Max.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13: tutti i prezzi

Smartphone