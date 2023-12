Apple iPhone 12 a 379€?! Sì, grazie allo SCONTO del 45%!

Grazie a questo incredibile ribasso del 45%, potrai far tuo l’ottimo Apple iPhone 12 a soli 379,00€ invece che al prezzo originale di 699,00€, risparmiando un totale di ben 320,00€. Questo sconto è possibile grazie al fatto che questo smartphone è stato ricondizionato direttamente da Amazon stessa. Vediamo, però, tutti i dettagli!

Apple iPhone 12 alla pari del nuovo a un prezzo folle

Apple iPhone 12 è uno smartphone ancora al passo con le nuovissime tecnologie. Il display Super Retina XDR da 6,1″ offre un’esperienza visiva senza pari. La resistenza ai graffi e alle cadute è garantita dal rivestimento in ceramica, che aggiunge un ulteriore strato di durabilità. La compatibilità con la rete 5G consente, poi, download e streaming ad altissima velocità, permettendo di scaricare film in pochi secondi e di godere di un’esperienza di gioco online senza lag.

Al cuore di questo dispositivo si trova il potente chip A14 Bionic, il più veloce presente su uno smartphone. Grazie a prestazioni eccezionali, è in grado di gestire con agilità sia giochi pesanti che app professionali.

La fotocamera a doppio obiettivo dell’iPhone 12 si posiziona ancora tra le migliori sul mercato, fornendo immagini chiare e luminose anche in condizioni di scarsa luminosità. La modalità notturna, in particolare, si dimostra sorprendente, permettendo di scattare foto dettagliate anche in assenza completa di luce ambientale. La fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP, con modalità notturna anche per i selfie, offre un’esperienza fotografica straordinaria.

Optare per un iPhone 12 ricondizionato rappresenta una scelta saggia, poiché ogni dispositivo è stato attentamente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. La batteria, inoltre, mantiene una capacità superiore all’80%.

Avere un Apple iPhone 12 ricondizionato è come praticamente come averlo nuovo di pacca. Fallo tuo a soli 379,00€ al posto dei classici 699,00€!

