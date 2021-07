Amazon mette oggi a disposizione un'offerta decisamente unica. Unica perché interessa un prodotto come l'iPad, ben raramente coinvolto in sforbiciate troppo importanti sul prezzo (ma in questo caso arriva al 23% per poche ore); unica perché ad essere disponibile è un solo modello, in un solo formato di memoria, di un solo colore; unica perché decisamente appetibile, ma bisogna scegliere in fretta prima che il prezzo torni ai valori soliti; unica perché il prezzo è sceso a 299 euro, qualcosa di decisamente… unico.

iPad, occasione unica

Unica, forse irripetibile. Da cogliere davvero al volo, quindi:

Queste le caratteristiche dell'unico modello che ti consente di risparmiare addirittura 90 euro sul prezzo solito del tablet:

memoria da 32GB

colore argento

connettività solo-Wifi

Per il resto si tratta del tradizionale iPad di ottava generazione con 10,2 pollici di display e chip bionico A12. Per il resto si tratta del tradizionale, affidabile e duraturo iPad, garanzia Apple e recensioni iper-favorevoli da ogni dove.

Per il resto il solito iPad, ma ad un prezzo in questo caso decisamente insolito: 299 euro è un'occasione da non perdere per chiunque dopo l'estate cerchi un nuovo dispositivo per il lavoro in mobilità, per la DaD o per le proprie serate sul divano con in mano un “second screen” a disposizione.

Se cercavi un altro taglio di memoria o una versione Wifi+Cellular, questa non è la tua giornata fortunata. Ma se cercavi la versione più nota e diffusa dell'iPad, questa è decisamente la tua grande occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Apple

Tablet