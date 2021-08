Nell'attuale line-up di prodotti Apple, il device più economico della famiglia è l'iPad di ottava generazione. Questo dispositivo ha un prezzo di partenza di 329$ per il modello da 32 GB. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l'iPad di nona generazione dovrebbe arrivare questo autunno. Il nuovo prodotto sarà destinato principalmente per gli studenti e l'intrattenimento familiare. Il prezzo non cambierà in modo significativo ma utilizzerà il SoC Bionic A13 e verrà fornito con un telaio più sottile.

Apple iPad 9 con Bionic A13 sarà più sottile e leggero

L'attuale iPad 8 utilizza un display 2160 x 1620 da 10,2 pollici e utilizza un processore Bionic A12. Questo dispositivo è stato rilasciato a settembre dello scorso anno e lo spessore del corpo è di 7,5 mm. Per quanto riguarda il nuovo modello, si scopre che verrà dotato del chip Bionic A12Z o Bionic A13. Tuttavia, le dimensioni e la forma dello schermo non cambieranno in modo significativo.

Il terminale manterrà anche il Touch ID nella parte anteriore. Naturalmente, oltre all'iPad 9, ci sarà anche l'iPad mini 6, iPad Air 5, ecc. Questi ultimi due saranno tecnologicamente più all'avanguardia e avanzati in termini di processore e avranno un design industriale simile agli iPhone 12 e ai modelli Pro della gamma.

A partire da ora, le altre novità apportate dall'Apple iPad 9 sono ancora sconosciute. Tuttavia, i primi rapporti mostrano che il design non cambierà molto.

Se non avete troppe preteste e non volete spendere un prezzo elevato per l'iPad Air/Pro, potete prendere in considerazione il futuro iPad mini 6. Oltre a presentare a un bordo stretto con uno full screen da 8,4 pollici, il nuovo piccolo della famiglia verrà alimentato dal futuro SoC Bionic A15, di una porta USB C e Face ID per la sicurezza dei dati.

Inoltre, verrà aggiunta un'interfaccia Smart Connector ‌ per permettere a diversi accessori di attaccarsi al prodotto; pensiamo alle esclusive cover tastiera e molto altro ancora.

