Apple introdurrà un personal trainer con AI con Apple Fitness+

Curiosissima notizia quella appena trapelata in queste ore; sembra che Apple sia intenzionata ad introdurre presto un personal trainer digitale (un Health Coach) basato sull’intelligenza artificiale in una futura versione di Apple Fitness+. Dopo aver osservato il mercato infatti, il colosso di Cupertino si dichiara pronta a sbarcare nel magico mondo dell’AI. La mela quindi introdurrà un servizio speciale di benessere basato proprio sull’intelligenza artificiale personalizzata, che darà consigli personalizzati agli utenti e strumenti chiave per migliorare il proprio status di salute.

Apple e AI: finalmente ci siamo!

Stando a quanto trapelato da un report di Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, pare proprio che Apple si stia concentrando sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale al fine di migliorare l’applicazione Fitness+. Unitamente al modello di coaching basato sull’AI, avremo una tecnologia speciale per monitorare l’umore delle persone. Il tutto avvera però, su Apple Watch. Curioso, vero?

Al momento questo progetto è ancora in una fase prototipale. Ha il nome in codice “Quartz” e funzionerà così: il sistema raccoglierà i dati delle persone mediante l’orologio smart della mela e li elaborerà con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Il coach virtuale aiuterà gli utenti a mantenere abitudini sane, a fare esercizio, a dormire bene e non solo. L’obiettivo della AI sarà quello di fornire agli utenti un programma di allenamento a tutto tondo personalizzato da persona a persona.

Ovviamente, il servizio di coaching di AI si pagherà e potrebbe avere un’applicazione autonoma. Altresì, potremmo vederlo all’interno di Apple Fitness+ o in un’app Salute rinnovata in tutto e per tutto. Non ci resta che attender la prossima conferenza dedicata agli sviluppatori (la WWDC 2023) per avere maggiori dettagli in merito. Voi cosa ne pensate?

