Apple: il visore potrebbe avere tecnologie INCREDIBILI

Il primo visore di Apple potrebbe presentare una tecnologia speciale in grado di digitare i testi semplicemente con l’ausilio delle mani e dello sguardo. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Inoltre, secondo lui, non sarà necessario abbinare il gadget all’iPhone.

L’headset per la realtà mista è prossimo al lancio ufficiale. Secondo quanto riferito dagli esperti del settore, avrà una funzionalità di digitazione “in-air”; in pochissime parole si potrà utilizzare senza aver per forza un iiPhone compatibile nelle vicinanze.

Apple: il visore è prossimo al lancio

All’interno dell’ultima edizione della newsletter “Power On”, Gurman ha riferito che è alquanto improbabile vedere l’headset di Apple in funzione con un iPhone. Funzionerà, quindi, al contrario di come opera un Apple Watch. Si potrà configurare anche senza l’ausilio di un iPhone e gli utenti saranno in grado di scaricare i contenuti (dati iCloud al seguito) senza aver per forza un telefono della mela.

Ma come funziona la “digitazione in aria”? Secondo quanto si apprende, con i micromovimenti degli occhi e delle mani si potrà comporre del testo. Gurman riferisce che sarà molto facile sbagliare perché si avrà necessità di un utilizzo preciso e puntuale. Secondo il giornalista:

“potresti comunque voler accoppiare un ‌iPhone‌ per utilizzare la sua tastiera touch-screen… La speranza all’interno di Apple è di apportare rapidi miglioramenti dopo il rilascio del dispositivo”.

Quando arriverà il visore? Al momento non ci sono conferme ufficiali; l’azienda di Cupertino sta pianificando di svelare il gadget durante la conferenza dedicata agli sviluppatori. Vi invitiamo a prendere tutti i rumors con “un pizzico di sale”.

Se volete fare un buon affare a tema Apple, vi suggeriamo l’acquisto del MacBook Air (2022) con M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage interno, a soli 1263,16€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.