Apple: il piano per sconfiggere la crisi? Aumentare la produzione di iPhone in India

Uno dei modi con cui Apple vuole sconfiggere la crisi è sicuramente quello di emanciparsi sempre più dalla Cina, aumentando di conseguenza la produzione di iPhone in India. Con questa mossa, il colosso di Cupertino, mira ad evitare le situazioni incresciose che sta subendo in questo periodo.

Di fatto, stando a quanto riferito, la mela intende triplicare la capacità di produzione di melafonini nel territorio indiano nel giro dei prossimi due anni. Questo fa parte di un grande piano di Apple per diversificare la catena di approvvigionamento e espanderla in varie parti del globo, e non più quindi, solo in Cina.

Apple aumenterà la produzione di iPhone in India

Un rapporto del giornale Mint cita le parole di un dirigente senior del settore che ha preferito restare anonimo e che ha affermato:

“[Apple sta] cercando di aumentare i volumi che producono dall’India. Può aumentare di oltre tre volte quello che mirano a fare quest’anno”.

Sembra che Tim Cook abbia incaricato i suoi fornitori chiave (Foxconn, Wistron, Pegatron) di aumentare la capacità e la manodopera in India. Infatti, proprio pochi giorni or sono, abbiamo appreso che Foxconn ha investito 500 milioni di dollari per il suo impianto indiano così da aumentare la capacità di produzione nel suddetto paese. Ad oggi la compagnia di Cupertino, mediante i suoi fornitori, realizza ciò diversi iPhone nel territorio, incluso il nuovo iPhone 14 standard. Presto si espanderà anche all’iPad.

Purtroppo la fornitura di iPhone 14 Pro e Pro Max è stata irrimediabilmente compromessa a causa dei vari problemi che hanno attanagliato la Cina nelle settimane precedenti. In un recente comunicato però, la società ha dichiarato di star lavorando sodo per riportare l’offerta di Device premium ai livelli classici.

