Apple: il Magic Mouse costa solo 60€, corri a prenderlo

Se hai un computer fisso di casa Apple o un laptop di nuova generazione, potresti voler collegarci delle periferiche Bluetooth per espanderne la produttività; pensiamo a mouse, tastiere, speaker, casse audio, monitor, stampanti e così via. Nello specifico, noi ti consigliamo il Magic Mouse della compagnia di Cupertino; è un game changer, ti consigliamo di comprarlo, anche perché costa solo 60,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Risparmierai tantissimo rispetto al valore di listino che, a proposito, sarebbe di 85,00€.

Magic Mouse di Apple: ecco perché devi acquistarlo oggi

Il Magic Mouse di Apple è un prodotto noto per il suo design minimalista e pulito che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente scrivania, ma non solo. Con il suo corpo sottile e liscio, è comodissimo da tenere in mano, perfetto per essere utilizzato per lunghe sessioni senza affaticamento. Inoltre, non troviamo pulsanti fisici tradizionali e questo aspetto gli conferisce un look moderno ed elegante.

Una delle caratteristiche distintive di questo articolo è la superficie multi-touch sulla parte superiore. Potrai eseguire una serie di gestures intuitivi direttamente sul mouse, senza dover utilizzare tasti aggiuntivi. Sarai in grado di scorrere, sfogliare, zoomare e navigare con estrema facilità. Non di meno, offre un tracking preciso e una sensibilità elevata. Essendo dotato della connettività Bluetooth integrata, non avrai bisogno di quei fastidiosi cavi così da goderti la libertà di usare il mouse senza limiti, mantenendo al tempo stesso la scrivania libera da ingombri.

È compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, tra cui Macbook, iMac, Mac Pro e iPad. Sarai in grado di utilizzarlo con facilità su più dispositivi e infine, dulcis in fundo, dispone di una batteria che può durare fino a diverse settimane, anche con un uso intensivo e si ricarica con la porta Lightning. A soli 60,99€ su Amazon è un accessorio best buy, non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.