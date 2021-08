Apple ha appena registrato il brevetto per un MacBook avente un doppio display e tastiera virtuale. Fra le innovazioni presenti in questo documento si trova anche la funzionalità di ricarica wireless.

Apple brevetta un MacBook con DUE DISPLAY

L'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha concesso ad Apple un brevetto per un MacBook a doppio display con una tastiera virtuale che sostituisce quella classica tradizionale e con la possibilità di caricare il device in modalità wireless, proprio come un iPhone.

Come riportato da Patently Apple, questo brevetto è stato presentato tre anni fa e solo ora Apple lo ha vinto e lo ha potuto registrare. Con questo patent, la compagnia potrebbe intraprendere una nuova direzione, sbarazzandosi così della tastiera fisica.

La cosa interessante di questa applicazione è che mentre le voci suggeriscono che l'OEM americano rimuoverà l'unica interfaccia touch sul MacBook Pro, la Touch Bar, questo brevetto immagina un MacBook senza alcuna tastiera fisica.

Brevetto Apple FIG. 16A: sopra illustra la tastiera virtuale #1605 in un layout tradizionale. Tuttavia, poiché le immagini dei tasti della tastiera virtuale sono prodotte da un display sotto il case superiore, qusti potrebbero supportare diversi layout di tastiera come visto in FIG. 16B grazie ad un layout innovativo ed ergonomico. Come altro esempio, possiamo vedere nel brevetto FIG. 16C un notebook che dispone di un doppio display; si potrebbe utilizzare l'area della tastiera virtuale mentre viene adoperata un'altra interfaccia utente disponibile sull'altro schermo; pensiamo all'utilizzo gaming o produttivo.

Brevemente, la società afferma che questa tastiera virtuale potrebbe essere riorganizzata e si potrebbe infatti scambiare la posizione della tastiera virtuale e del trackpad con le finestre e le applicazioni aperte. Con una tastiera virtuale, Apple potrebbe introdurre le gestures di iOS e iPadOS. Scomodo, certo, ma estremamente bello.

Nel brevetto, Apple afferma che questo MacBook potrebbe includere sensori biometrici, che potremmo interpretare come Face ID, sensori di impronte digitali (noti anche come Touch ID) e un caricabatterie wireless; quest'ultimo posizionato nell'angolo in basso a sinistra del notebook.

Sebbene molto futuristici, ci sono alcuni notebook che dispongono già di un doppio display, anche se non sono il massimo per la digitazione continua e per l'utilizzo produttivo/lavorativo.

Apple

Elettronica