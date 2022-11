Apple: il debutto del visore AR/VR è stato posticipato, di nuovo

Il visore di Apple per la realtà mista è stato posticipato, di nuovo. A dirlo è un nuovo report emerso in rete che suggerisce che l’headset sta subendo dei grossi contraccolpi strutturali per via di alcuni problemi durante la progettazione dello stesso.

Da tempo immemore si parla del fantomatico primo visore della compagnia di Cupertino pensato per la realtà mista (AR e VR). L’azienda sarebbe al lavoro su questo gadget da anni e si dice che lancerà il wearable nel 2023. Tutto sembrava essere pronto, ma nell’ultimo rapporto abbamo visto che il debutto potrebbe essere stato posticipato a data da destinarsi.

Apple: cosa è successo con il visore AR/VR?

Finora tutto faceva pensare ad un lancio per il 2023; erano molte le indiscrezioni che ci portavano a pensare che Apple era sulla buona strada per presentare questo headset nel corso dell’ultimo anno. Abbiamo visto tracce di realityOS (il sistema operativo del device) in rete, abbiamo letto di interviste dove Tim Cook, CEO del marchio, spoilerava l’arrivo del suddetto articolo, ma ora dobbiamo fare retrofront. Secondo il rapporto di Jeff Pu, analista di Haitong International Tech Research, il lancio del visore è stato posticipato di qualche anno. Il mondo del futuro dovrà attendere dunque.

Si parla addirittura di un debutto previsto per il 2025 o il 2026; capirete anche voi che si tratta di un lasso di tempo incredibilmente lungo. Il principale problema che l’azienda starebbe affrontando pare che riguardi il design del wearable. Al momento non abbiamo dettagli aggiuntivi e informazioni precise su quale sia il problema reale; apprendiamo solo delle difficoltà di progettazione ma questo potrebbe significare tutto e niente. Nonostante i ritardi, la compagnia però è determinata e crede che lo sviluppo della realtà aumentata abbia la priorità assoluta su tutto. Anche il CEO del marchio ne è convinto. Vediamo quali saranno i prossimi step; seguiamo con curiosità.

