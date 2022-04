Apple: i fornitori si preparano a realizzare il primo iPad OLED

Ci siamo: secondo quanto leggiamo in rete, sembra che i fornitori di Apple si stiano preparando al debutto del primo iPad con schermo OLED fissato per il 2024. Inoltre, dovrebbe arrivare presto un MacBook nei giorni a venire.

Si apprende anche che l'azienda cinese BOE Technology si sta preparando per fornire alla mela gli schermi OLED per i computer e tablet del futuro. A dirlo ci pensa il portale di The Elec.

Apple: arrivano iPad e Mac OLED, manca poco

Si legge che BOE costruirà una linea di produzione di display OLED presso lo stabilimento B16 a Sichuan, in Cina. Non di meno, questa nuova linea di produzione approderà soltanto nel 2024 con i primi device commerciali. La compagnia intende sfidare Samsung Display e LG Display con questi nuovi pannelli.

Di fatto, i due colossi coreani usano linee di produzione Gen 6 per i loro schermi che poi vendono ad Apple, ma non solo: le due compagnie stanno realizzando anche unità OLED Gen 8.5 che potrebbero arrivare dopo il lancio del primo iPad con la suddetta tecnologia.

Fra le altre cose, BOE sta costruendo anche OLED tandem a due stack, che garantiranno più luminosità e longevità ai dispositivi. Saranno perfetti, per loro natura, per i MacBook e per gli iPad, meno per gli iPhone. Il motivo è semplice: questi ultimi vengono cambiati con più frequenza, mentre i PC e i tablet hanno un tasso di adozione sì grande ma duraturo nel tempo.

In poche parole: la mela ipotizza di lanciare iPad con schermo OLED nel 2024, anche se il primo laptop con questa tecnologia noon arriverà prima del 2025. Ad ogni modo, vi invitiamo a restare connessi con noi per le ultime novità.

I tablet del marchio hanno tutti uno schermo LCD o un LCD con miniLED (il pro da 12.9″). Stesso discorso vale per i MacBook. Solo gli iPhone hanno unità OLED.