Apple HomePod Mini: eccellente smart speaker, prezzo CROLLATO (77€)

Il celeberrimo HomePod Mini, da poco disponibile in Italia, è già crollato su eBay. Lo smart speaker che ogni amante dei prodotti Apple dovrebbe avere, adesso lo proti a casa a 77€ circa appena invece di 99€.

Come fare per approfittarne? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “SMARTHOME22”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

HomePod Mini: lo smart speaker di Apple a prezzo pazzesco

L'occasione non potrebbe essere più ghiotta. Un prodotto super premium della mela morsicata. Un dispositivo di nuova generazione che proprio non ci si aspetta che possa già crollare di prezzo.

Il perfetto complemento per l'ecosistema di prodotti del colosso di Cupertino. Lo smart speaker che ti permetterà interazione completa con Siri e non solo. Puoi anche accedere al piano Apple Music Voice, che ti consente di godere dell'enorme libreria di canzoni in streaming, semplicemente utilizzando la voce.

Super compatto, non scende a compromessi con la qualità audio. Grazie al suono a 360 gradi e all'audio computazionale, godi di un'esperienza avvolgente, sempre limpida e super chiare. L'ideale quindi proprio per ascoltare i tuoi brani preferiti.

Massima compatibilità con iPhone: avvicinalo allo smart speaker mentre riproduci dei brani e falli continuare sul tuo smartphone. In questo modo, se devi uscire puoi continuare l'ascolto.

Usa tutta la potenza di Siri per reperire informazioni di qualsiasi tipo, ma non solo: è l'alleato perfetto per gestire la casa smart in tutta facilità. Già, perché proprio la “semplicità” è la parola d'ordine che permette di capire al meglio il potenziale di questo prodotto. Come ogni dispositivo Apple, è tanto completo quanto incredibilmente semplice da sfruttare.

Insomma, HomePod Mini è un concentrato tecnologia in un guscio estetico pazzesco. Bello, elegante e completo, adesso da eBay lo porti a casa a 76€ circa appena: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “SMARTHOME22”. Lo prendi a 77€ circa invece di 99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.