Apple ha cambiato il logo di iPad Air (2022)

Nel corso dell'evento di lancio primaverile, Apple ha tolto i veli su una serie di prodotti molto interessanti. Oltre al Mac Studio e allo Studio Display, la mela ha svelato anche iPhone SE (2022) e iPad Air (2022). Questo è stato uno dei prodotti più chiacchierati di questi giorni, a causa della presenza del processore di punta Apple Silicon M1, lo stesso che troviamo sulla controparte Pro e sui computer Mac dell'azienda. Non manca neppur un modulo 5G premium e una serie di colorazioni frizzanti fra cui scegliere.

I preorder sono partiti venerdì scorso e dal video pubblicitario e dalle prime immagini teaser, si nota che l'iPad Air di quinta generazione presenta un grosso cambiamento che è passato in sordina ma che è segnale di una rivoluzione più ampia.

iPad Air (2022): una rivoluzione fatta in sordina

Parliamo di una feature davvero unica che non si vedeva da anni. Al posto della scritta “iPad” sulla back cover troviamo la dicitura “iPad Air”. C'è da dire che finora l'azienda non aveva mai inserito il suffisso di un determinato gadget sulla parte posteriore dello stesso.

Non si era mai visto una cosa simile, anche perchè se ci pensate, gli iPad Pro dello scorso anno, così come i nuovi modelli base non portano questo cambiamento. Lo stesso si può dire per la variante Mini lanciata a settembre dello scorso anno.

Ad ogni modo, oltre a questo, non si segnalano altre novità rilevanti non citate dalla compagnia in fase di presentazione. Questa novità non influisce sul design stesso del tablet o, ovviamente, sulle prestazioni, sull'autonomia, sulla qualità del prodotto in sé.

Voi ne avete già preordinato uno? Vi ricordiamo che su Amazon si trova a 869,00€ nella variante Galassia con 64 GB e modulo Cellular 5G. Sotto la scocca troviamo un potente core M1 Silicon e il pannello è il classico LCD che abbiamo visto finora.