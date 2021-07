Un nuovo studio mostra che le app predefinite di Apple e Google dominano le loro piattaforme. Tuttavia, l'analisi non piace al colosso di Cupertino, anche perché il rapporto è stato commissionato da Facebook: ecco i dettagli.

Stando alle analisi di Comscore, la maggior parte delle app utilizzate sugli smartphone sono quelle già preinstallate direttamente da Apple o da Google.

Sui dispositivi iOS, il 75% delle app più utilizzate è targata Apple, mentre sui terminali Android il 60% delle applicazioni preferite è di Google. Facebook è l'unica azienda a possedere più di un'app tra le prime 20 su iOS ed anche l'unica società a piazzare nella classifica tre delle sue applicazioni per i dispositivi Android.

Lo studio spiega anche che non tutte le app predefinite sono le preferite dagli utenti: ad esempio, Apple Maps e Apple Music non sono nell'elenco delle Top 20, mentre Gmail si posiziona sotto Apple Mail su iOS.

Il rapporto è stato commissionato da Facebook, società che ha storto un po' il naso quando Apple ha introdotto le nuove funzionalità per la privacy su iOS 14.5. Sebbene i dati siano stati raccolti da una platea di circa 4.000, Apple ha respinto i risultati del rapporto.

Questo sondaggio finanziato da Facebook del dicembre 2020 è stato studiato su misura per dare la falsa impressione che ci sia poca concorrenza sull'App Store. In verità, le app di terze parti competono con le app di Apple in ogni categoria e godono di un successo su larga scala.