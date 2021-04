Apple Fitness + si arricchirà di tre nuove categorie di allenamento da lunedì 19 aprile: appariranno nuovi corsi per donne in gravidanza e per adulti “più anziani”, con nuovi istruttori specializzati.

Fitness + si arricchisce

Per chi è attento al proprio benessere fisico, Apple Fitness + è un prodotto molto interessante. Il servizio del colosso di Cupertino – studiato per Apple Watch e che incorpora i parametri ottenuti dallo smartwatch, consentendo agli utenti di visualizzarli sullo schermo di iPhone, iPad o tramite Apple TV, offrendo un’esperienza di allenamento personalizzata – si arricchirà di nuove categorie di allenamento.

Oltre agli esercizi per i senior e le donne in gravidanza, Fitness + aggiungerà nuovi corsi di yoga, allenamenti ad intervalli ad alta intensità (HIIT) e corsi per principianti. Inoltre, stanno per arrivare sull’app anche altri allenatori e Apple introdurrà anche un nuovo episodio di Time to Walk con Jane Fonda che ti fa compagnia durante la passeggiata.

Al momento, queste nuove funzionalità – come tutte quelle di Apple Fitness + – restano riservate ad una selezione di paesi di lingua inglese (Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Canada, Australia e Nuova Zelanda). Il servizio di lezioni sportive di Apple è stato lanciato lo scorso dicembre e, sebbene non vi siano ancora dettagli su eventuali prezzi e disponibilità dell’app Apple Fitness + per il mercato italiano, Apple ha confermato che il servizio sarà esteso ad altri paesi mei prossimi mesi.

Ricordiamo che negli Stati in cui Fitness + è disponibile, ha un costo di 9,99$ al mese o 79,99 dollari all’anno.

