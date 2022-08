Apple estende il programma di riparazione per iPhone 12 e 12 Pro

In queste ore apprendiamo che Apple ha appena esteso il suo programma di riparazione gratuita per tutti gli iPhone 12 e 12 Pro che presentano un problema audio alla capsula auricolare.

Se vi ricordate, ne avevamo già parlato diversi mesi or sono; leggiamo oggi che la mela ha esteso il programma di riparazione gratuita per tutti coloro che si recano in un Apple Store con un iPhone 12 o 12 Pro difettoso alla cassa auricolare. Attenzione: non è che vi ripareranno gratis il vostro telefono su qualsiasi problema, ma per quanto concerne i difetti hardware interni non dovuti all’usura o all’utente, l’azienda ne risponderà personalmente.

iPhone 12 e 12 Pro: cosa succede alla cassa auricolare?

Il programma in questione copre i guasti solo su iPhone 12 o 12 Pro, i modelli del 2020 con dimensione di 6,1 pollici, per intenderci. L’estensione della garanzia si applica in tutti i territori mondiali.

Facciamo un passo indietro: la compagnia ha lanciato questo programma di riparazione mesi or sono, precisamente nell’agosto del 2021 dopo che ha scoperto che “una percentuale molto piccola di utenti possessori di iPhone 12 e 12 Pro” riscontrava problemi alla cassa audio a causa di un componente difettoso sul modulo auricolare (leggasi ricevitore). Praticamente, il terminale non emette il suono durante le chiamate. Come detto, il programma di riparazione gratuita non si applica a iPhone 12 Mini e al 12 Pro Max.

Perché vi consigliamo iPhone 12 nel 2020?

Noi vi consigliamo di comprare questo modello a 739,00€ nella versione con 128 GB di memoria interna (in colorazione nera) perché è un telefono semplicemente unico. Potente, prestante, dotato di supporto alle reti 5G, con un’autonomia al top e fotocamere da urlo in grado di girare video in 4K HDR Dolby Vision. È un ottimo prezzo e lo smartphone non sente affatto il peso degli anni. Vi consigliamo di approfittarne, anche perché è venduto e spedito da Amazon stessa e questo significa una garanzia assoluta sul prodotto per ben due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.