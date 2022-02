Apple: ecco quando si terrà il keynote di primavera (RUMOR)

Secondo quanto afferma il giornalista Mark Gurman nella sua newsletter Power On, sembra che l'evento primaverile di Apple sia previsto per martedì 8 marzo 2022 e ha aggiunto che almeno quattro nuovi Mac con SoC M2 verranno lanciati entro la fine dell'anno.

Apple: cosa aspettarci dall'evento Apple?

Nella sua newsletter Power On di oggi, Mark Gurman di Bloomberg ha ribadito che l'OEM di Cupertino ha in programma di organizzare un evento virtuale martedì 8 marzo per presentare i nuovi modelli di iPhone SE e iPad Air V, che dovrebbero essere entrambi dotati di un chip A15 e supporto alle reti 5G.

Il giornalista ha detto che Apple prevede anche di lanciare almeno un nuovo Mac questa primavera, ma non è chiaro se quel computer verrà presentato nel corso del keynote. Questo nuovo device potrebbe essere un Mac Mini di fascia alta alimentato dai chip M1 Pro e M1 Max o un MacBook Air riprogettato. Purtroppo, il famigerato iMac da 27 pollici non dovrebbe essere svelato fino ad agosto o settembre.

La mela ha in cantiere almeno quattro nuovi Mac con chip M2, inclusi modelli aggiornati di Air, Pro da 13 pollici entry-level, iMac da 24 pollici e Mac Mini entry-level, secondo Gurman. È probabile che questi device verranno lanciati nel corso dell'anno, dopo che Apple avrà finito di rilasciare i suoi ultimi desktop con chip M1 Pro e Max.

Non di meno, il giornalista di Bloomberg ritiene che Tim Cook voglia rimuovere del tutto la Touch Bar dal nuovo MacBook Pro entry-level e si aspetta che il notebook non disponga di un display ProMotion.