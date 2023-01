Apple: ecco quali sono i prodotti che hanno venduto meno

Brutte notizie in casa Apple; sembra che Apple abbia chiesto ai suoi fornitori di realizzare meno componenti per alcuni suoi prodotti, a causa di una domanda debole. In poche parole, pare che ci siano stati dei gadget della mela che, ultimamente, hanno venduto pochissimo. Nello specifico, i gadget “incriminati” sono gli AirPods, il MacBook e l’Apple Watch. La notizia ci arriva dal giornale di Nikkei Asia e leggiamo:

In segno delle cupe prospettive per l’elettronica di consumo, Apple ha notificato a diversi fornitori di costruire meno componenti per AirPods, Apple Watch e MacBook per il primo trimestre, citando l’indebolimento della domanda, secondo i controlli della catena di fornitura di Nikkei Asia con diversi fornitori di componenti.

Tuttavia, iPhone 14 Pro continua a vendere moltissimo; ora è perfino tornato disponibile su Amazon al prezzo di 1339,00€ con spese di spedizione comprese nel costo del prodotto.

Apple: domanda sotto le aspettative per alcuni prodotti

Leggendo i dati che sono emersi dal report, notiamo che, nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’azienda di Cupertino ha venduto Mac per 11,51 miliardi di dollari. L’aumento è del 26%. I guadagni da Apple Watch sono stati di 41 miliardi, mentre quelli di iPad sono diminuiti del 13% annualmente. Sembrano numeri importanti, ed effettivamente lo sono, ma il crollo rispetto al passato è evidente. Un fornitore della compagnia (che ha scelto di rimanere anonimo) ha così riferito:

Apple ci ha avvisato di ridurre gli ordini per quasi tutte le linee di prodotti dal trimestre conclusosi a dicembre, in parte perché la domanda non è così forte”.

Anche un altro insider, fornitore sia di Apple che di Samsung, ha detto che lo scenario attuale è molto caotico e non può che peggiorare nei mesi a venire. Di fatto, il marchio americano ha dovuto affrontare molti ostacoli impegnativi in questi mesi; citiamo i problemi alla catena di fornitura, la chiusura degli stabilimenti di Foxconn per i lockdown governativi e molto altro ancora. Come si evolverà questa situazione? Staremo a vedere.

