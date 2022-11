Apple: ecco la soluzione per sconfiggere la carenza di iPhone 14 Pro

Come avrete tutti capito da diverso tempo, Apple è in crisi con la fornitura di iPhone 14 Pro e Pro Max. Sembra che ci sia stata una richiesta più alta del normale e la mela sta cercando un nuovo modo per incrementare le spedizioni. Considerando che metà della produzione cinese è in lockdown a causa della politica “zero Covid” imposta dal governo locale, dove andrà a prendere le scorte? Come farà a sostenere l’altissima domanda? Al momento non c’è soluzione tanto che la compagnia stessa ha messo in allerta i futuri acquirenti dei suddetti pericoli.

Tuttavia, pare che il fornitore numero uno di Apple, Foxconn, stia cercando di aggirare l’ostacolo incrementando la forza lavoro in India. Aumentando lì la produzione riuscirebbe a soddisfare l’alta richiesta di melafonini.

Apple aumenta la produzione in India per sfidare la crisi

Apprendiamo questa indiscrezione dal giornale The Hindu. Scopriamo infatti che, grazie a due funzionari del governo molto vicini alla dinamiche di Foxconn, la compagnia di Cook intende quadruplicare la forza lavoro nel paese. Avete letto bene. Nel corso dei prossimi due anni l’impegno della società in questo senso potrebbe garantire di resistere ai periodi più bui del mercato. Ovviamente non aspettatevi nuove scorte di iPhone 14 Pro a breve; non è questo il senso. Sicuramente però, nei mesi e anni a venire, non dovremmo più riscontrare grosse carenze di prodotti.

Giusto per fare il punto della situazione, al momento il più grande impianto di iPhone a Foxconn in Cina è chiuso per via di un lockdown voluto dall’amministrazione cinese. Chiudendo la fabbrica dunque, si è avuto uno stop improvviso della produzione di iPhone 14 Pro per le settimane a venire. Staremo a vedere come si concluderà questa vicenda.

Intanto vi segnaliamo un calo di prezzo per iPhone 14 standard. Il modello da 128 GB in colorazione Product (RED) si trova su Amazon a soli 949,00€ con spese di spedizione gratuite incluse.

