Apple: ecco i prodotti che NON riceveranno un grosso upgrade

Quest’anno molti prodotti di casa Apple non riceveranno un grosso upgrade; sembra infatti che l’azienda di Cupertino non abbia previsto grandi aggiornamenti per diversi gadget. Si dice che gli AirPods ma anche gli iPad o l’Apple Watch non riceveranno nuove versioni con grandi novità. Persino la Apple TV non avrà un successore. A riportare questi dati ci ha pensato il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman all’interno della newsletter Power On.

Apple: iPad, Apple Watch, AirPods e Apple TV non verranno aggiornati?

Sappiamo che l’OEM di Cupertino dovrebbe annunciare il suo visore per la realtà mista a breve; il debutto dovrebbe essere dietro l’angolo e questo prodotto sembra che monopolizzerà l’attenzione di tutti per l’intero 2023. Ecco che quindi, secondo Gurman, non sono previsti grossi aggiornamenti significativi per iPad, Apple Watch, Apple TV e AirPods.

Sul fronte tablet, ad esempio, dovremo attendere il 2024 per conoscere i primi device con schermo OLED da 11 e 12.9″, mentre gli altri dispositivi della linea riceveranno solo piccole migliorie. Pensiamo al nuovo SoC per iPad mini o al supporto per la Apple Pencil di seconda generazione per l’iPad entry level di undicesima generazione.

Verosimilmente, ci aspettiamo una nuova custodia per AirPods con connettere USB Type-C e una versione aggiornata delle cuffie over-dar AirPods Max. Si parla anche di un inedito prodotto chiamato “AirPods Lite” pensato per contrastare il mercato degli auricolari TWS low-cost.

Sul fronte Apple Watch e Apple TV forse non avremo novità. Non è previsto un nuovo Apple Watch Ultra per il 2023, ma neanche una nuova Apple TV.

