Apple TV 4K: compratela oggi, vi svolterà la vita

Oggi vogliamo parlarvi di un gadget del colosso di Cupertino davvero eccezionale; parliamo del Setup box pensato per lo streaming video on demand più incredibile di sempre,. Si chiama Apple TV 4K e ora, grazie alle offerte di Amazon, si porta a casa ad un prezzo speciale. Solo 169,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto.

Fra le altre cose, di recente l’azienda ha anche rilasciato la nuova iterazione del firmware per questo articolo. È la versione 16.1.1 e si aggiorna con tanti bug fin molto interessanti. La mela dichiara che grazie a questo software ora non ci saranno più eventuali problemi nell’installazione di app.

Apple TV 4K: un prodotto eccezionale

Questo device è stato rilasciato a novembre, pochissime settimane fa, ma è disponibile da poco sul mercato. Il firmware in questione riguarda solo i nuovi modelli e contiene all’interno diverse correzioni di bug che risolvono molti problemi. In passato infatti, sul web era emerso un fastidioso problema che faceva sì che i possessori di Apple TV 4K da 128 GB non riuscissero ad installare app di terze parti dallo store a causa di un bug legato allo Storage. Per fortuna si trattava solo di un problema firmware e oggi è stato risolto. L’update in questione si scarica via OTA quando il gadget è connesso al Wi-Fi; basta andare su Sistema, aggiornamento software e il gioco sarà fatto.

Questa Apple TV 4K è pensata per l’intrattenimento multimediale in streaming, consente anche di giocare a meravigliosi titoli presenti sull’App Store o su Apple Arcade (magari con un controller di terze parti) e può visualizzare in mirroring il vostro computer Mac, l’iPhone o l’iPad. Vi consigliamo di comprarla oggi su Amazon perché una volta provata, non riuscirete a non usarla per l’intrattenimento domestico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.