Apple è stata citata in tribunale, di nuovo

Apple è un'azienda molto grande che lavora con diverse tecnologie e non deve sorprendere che debba far fronte a più contenziosi ogni anno. L'ultimo caso giudiziario che dovrà affrontare è quello di SpaceTime3D. La società afferma che il multitasking delle app e le schede Safari su iPhone, iPad e Apple Watch viola uno dei suoi brevetti. Per chi non lo sapesse, SpaceTime3D è una società di software che “fornisce ai consumatori un'esperienza digitale senza interruzioni“.

Perché Apple è stata citata in tribunale?

Giovedì la compagnia ha presentato la sua denuncia presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Texas su tre brevetti contestati rivendicati dalla società, uno dei quali è stato depositato per la prima volta nel 2007. La causa sostiene che le funzionalità App Switcher e Safari Tab View di Apple violano numerosi patent. Questo perché dispongono di un modo che migliora l'esperienza dell'utente su piccoli dispositivi visualizzando il contenuto in tre dimensioni. Queste funzionalità consente agli utenti di visualizzare più schede o aprire app e passare da un dispositivo all'altro come l'iPad o l'Apple Watch.

Il fondatore di SpaceTime3D, Ezra Bakhash, ha dimostrato la tecnologia a un dirigente Apple senza nome. Tuttavia, in qualche modo, le informazioni sono state inoltrate all'interno della compagnia. Apple ha ammesso poi che la tecnologia SpaceTime3D è sbalorditiva. Ha affermato inoltre che la piattaforma è “un enorme risparmio di tempo“.

La denuncia sostiene che la mela ha violato intenzionalmente i suoi diritti di proprietà intellettuale. Afferma inoltre che Apple ha cercato di brevettare la tecnologia per se stessa. Tuttavia, poiché il patent è di proprietà di SpaceTime3D, la sua domanda è stata respinta.

La compagnia sta chiedendo un processo con giuria, suggerendo una condanna al colosso di Cupertino per aver violato il brevetto.