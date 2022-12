Apple è seriamente preoccupata delle vendite di iPhone 14 Plus

Purtroppo, le vendite di iPhone 14 Plus non sembrano essere eccellenti; Apple sembra che sia molto preoccupata a riguardo. Di fatto, pare che la compagnia stia ripensando la line-up del 2023 proprio per questo motivo.

Secondo quanto si apprende, l’OEM di Cupertino è preoccupato per la performance finanziarie del modello Plus di iPhone 14. Il dispositivo non vende moltissimo, sebbene sia eccellente e vada benissimo su tutti i fronti. In primo luogo è un battery-phone e poi è ottimo anche dal punto di vista fotografico. L’utenza però, parla chiaro: non riesce a conquistare il cuore del pubblico, nonostante oggi lo si possa portare a casa con soli 1099,00€.

iPhone 14 Plus: perché non vende?

Questo dispositivo è stato l’ultimo ad arrivare sul mercato e ha sostituito il mini da 5,4 pollici; il 14 Plus ha lo stesso design, le stesse fotocamere e le medesime performance di iPhone 14 base, ma con un pannello e una batteria più generosi. L’utente yeux1122 che ha pubblicato un post Naver, ha affermato che la mela stia pensando di riformulare la line-up del 2023 in modo da evitare eventuali flop “mini e Plus”.

Ci sono due strategie che l’azienda di Tim Cook ha davanti a sé; da un lato differenzierà ancora di più la gamma Pro da quella basica; d’altro canto, la compagnia potrebbe ridurre drasticamente il prezzo del modello Plus rendendolo “costoso” quanto il mini, che all’epoca era il più vantaggioso della linea.

Ad oggi è presto per dirlo, ma c’è da dire che negli ultimi anni, a partire dalla linea di iPhone 6, l’azienda si è trovata spesso a cambiare la sua strategia di mercato.

Inoltre manca ancora un anno al debutto della gamma di punta del 2023; probabilmente avremo tutta la serie con la Dynamic Island, ma è solo un rumor. Vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”.

