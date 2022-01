Apple e Samsung realizzeranno un super tablet nel 2024?

Apple potrebbe rilasciare un iPad con schermo OLED realizzato da Samsung Display nel 2024; questo è quanto emerge in queste ore da un rapporto di The Elec.

Cosa sappiamo dell'iPad con schermo OLED di Samsung?

Samsung sta sviluppando l'attrezzatura necessaria per creare i pannelli OLED che Apple vorrebbe per i suoi tablet, ma sembra che l'OEM di Cupertino dovrà fare un ordine abbastanza grande per rendere il progetto finanziariamente sostenibile.

L'Elec afferma che Apple e Samsung stavano lavorando insieme per creare un pannello OLED da 10,86 pollici nel 2021, ma il lavoro su questo pannello è stato interrotto nel terzo trimestre.

L'azienda di Tim Cook ha chiesto pannelli con una “struttura tandem a due pile”, ma il progetto era troppo costoso per la rivale che non è stata in grado di produrre abbastanza pannelli al giusto prezzo.

Per la seconda collaborazione, se Cupertino effettuerà un “ordine sufficientemente grande”, Samsung sarà in grado di finalizzare i suoi piani di spesa durante il secondo trimestre del 2022, ordinando le attrezzature necessarie durante il terzo trimestre. L'apparecchiatura dovrebbe essere consegnata nel 2023 affinché Samsung possa produrre le unità destinate ad un futuro ‌iPad‌ OLED del 2024.

Il rapporto suggerisce che la rivale coreana sta lavorando per espandere i suoi pannelli OLED IT Gen 8.5 per offrire la tecnologia che Apple desidera al prezzo che desidera, ma ha bisogno di nuovi macchinari per farlo.

Gli attuali substrati Gen 5.5 e Gen 6 di Samsung rendono i pannelli troppo costosi perché non ci sono abbastanza unità ritagliate per substrato.

Il lancio di un ‌iPad‌ OLED del 2024 potrebbe dipendere dal fatto che la mela decida di ordinare un numero considerevole di schermi dalla divisione Display della compagnia sudcoreana, ma alla fine, potrebbe anche scegliere di utilizzare pannelli di un altro fornitore di display.

Voci recenti hanno suggerito che infatti, l'OEM di Cupertino stia lavorando con BOE sui pannelli OLED di dimensioni fino a 15 pollici destinati ad un futuro ed ipotetico super iPad da 15″ per l'intrattenimento domestico.