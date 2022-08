Apple e Samsung, le regine del mercato della telefonia in Europa

Secondo quanto si apprende, nonostante il mercato della telefonia mobile stia vedendo una grossa flessione da tempo, Apple e Samsung stanno ottenendo risultati positivi in Europa.

Vi abbiamo parlato più volte del fatto che il settore degli smartphone è in calo netto; tuttavia questa flessione economica in Europa non è così rilevante perché sia Apple che Samsung sono riuscite ad ottenere performance di rilievo.

Apple e Samsung non temono la crisi

Analizzando il settore, si scopre che il mercato della telefonia mobile ha visto una flessione del 3% su base annua. Questo è quanto riportato dal sito di Counterpoint Research. In Europa però, il settore ha registrato un calo dell’11% nel secondo trimestre e del 13% nei primi tre mesi dell’anno.

Si sa: la pandemia da Coronavirus ha influenzato il mercato degli smartphone che ha visto così una grossa flessione finanziaria. Dopo il CoVid però, anche la situazione geopolitica instabile in Ucraina ha rallentato ulteriormente le vendite.

In più, il mercato teme l’ipotesi di una recessione, perchè la domanda è sempre più bassa ma gli OEM tendono a lanciare device dai prezzi più alti del normale. Nonostante questo scenario così devastante, l’OEM di Cupertino e il colosso tecnologico sudcoreano sono riusciti a vedere numeri positivi nell’ultimo periodo finanziario dell’anno.

Cosa vuol dire questo? Sebbene abbiano resistito alla crisi rispetto i competitor, c’è da dire che le loro performance finanziarie sono inferiori a quelle che abbiamo visto lo scorso anno nello stesso periodo. Al terzo gradino del podio troviamo Xiaomi che è cresciuta negli ultimi mesi e al quarto e quinto posto invece, troviamo OPPO e Realme, entrambe sussidiarie della holding BBK Electronics.

