Apple è il brand di smartphone premium più popolare al mondo

Secondo quanto si apprende da un report recentemente trapelato sul web, scopriamo che Apple è diventato il marchio di telefonia premium più popolare al mondo.

Questo è un nuovo riconoscimento per la compagnia di Cupertino che da tempo oramai capeggia all’interno delle principali classifiche di tutto il pianeta. Oggi si scopre che l’iPhone è l’ammiraglia premium più apprezzata.

Apple con i suoi iPhone domina le classifiche

A riportare questa indiscrezione ci ha pensato un rapporto di Counterpoint Research che ha affermato che l’azienda della mela è riuscita ad acquisire una fetta di clientela incredibile nel settore dei dispositivi di punta nel corso del primo trimestre dell’anno corrente. In poche parole, ha registrato il 62% della quota di mercato, pari a circa due terzi del mercato.

Quando è considerato “premium” un telefono? Semplice: quando supera i 400 dollari nel mercato americano. Praticamente, due terminali su tre erano, logicamente, melafonini.

Questo però ha anche delle implicazioni; nonostante si parli di ammiraglie, ci sono molti midrange che sono stati inseriti in questa classifica. Pensiamo ai telefoni di fascia media come il Samsung Galaxy A53 5G, ad esempio. Ad ogni modo, nonostante il mercato vasto e la presenza dei brand cinesi e asiatici, la società di Tim Cook è riuscita comunque a dominare il segmento di mercato. Inoltre, le azioni di Apple pare che siano aumentate del 5% grazie ai dispositivi abilitati alla rete 5G.

Non di meno, si apprende che l’iPhone 13 base (sì, il modello “non Pro”) è attualmente il più interessante della gamma, nonché il più venduto. Non è difficile capirne il motivo: è compatto con uno schermo da 6,1 pollici Super Retina XDR OLED, processore Apple Bionic A15, modem 5G, due fotocamere da 12 Megapixel in grado di girare video in 4K HDR e molto altro ancora. Lo trovate su Amazon a soli 769,90€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.