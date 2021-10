Apple è a corto di idee: sta copiando Xiaomi?

È abbastanza strano sentire che Apple stia copiando Xiaomi perché da anni accade il contrario. Pochi giorni fa la mela ha annunciato ufficialmente il nuovo evento “Unleashed“. La società ha pubblicato un nuovo poster che annuncia che terrà una conferenza per il lancio di un nuovo prodotto lunedì 18 ottobre.

Apple prende spunto da Xiaomi per il poster dell'evento Unleashed

Il protagonista di questo evento sarà il nuovo MacBook Pro con M1X. Introdurrà – a quanto si dice – un nuovissimo design e tanti miglioramenti sul versante funzionale ed estetico. Tuttavia, dopo l'uscita del teaser dell'annuncio, l'attenzione si è concentrata sul poster piuttosto che sul terminale stesso.

Il recente poster di Apple sembra identico a quello che abbiamo visto tempo fa da Xiaomi. Ricordate lo Xiaomi Mi MIX 2S del 2018?

L'ultima immagine di Cupertino prende – sicuramente – spunto da alcuni elementi dal poster di Xiaomi. Quali? Vediamo le tonalità di colore e la presenza dei fuochi di artificio. Ad ogni modo, guardandole insieme, è chiaro che le differenze sono davvero poche e la somiglianza è altissima. Coincidenza? Non crediamo.

Mettere queste immagini fianco a fianco rende più difficile per le persone non usare la parola “plagio”. Tuttavia, il web non ne sta facendo un grosso problema, almeno per ora. Certo è che questa è una situazione imbarazzante per Apple e la società dovrebbe porre alcune domande al momento.

Naturalmente, nessuno si aspetta che Xiaomi dica qualcosa al riguardo. Alcune persone consideravano Xiaomi come la “Mela della Cina” considerando come i terminali del marchio sono sempre troppo simili a quelli di Apple.

Ma come si è arrivati ​​a questo per Apple? Da Cupertino stanno diventando pigri e non riescono a progettare un proprio poster originale? L'azienda è già a corto di idee? Queste sono le domande che ci siamo posti.