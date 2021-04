Secondo quanto si apprende in queste ore in rete, sembra che Apple donerà 1 dollaro per ogni transazione effettuata con Apple Pay per celebrare la Giornata della Terra.

L’iniziativa di Apple per celebrare la Giornata della Terra

Il colosso di Cupertino ha annunciato ieri l’intenzione di celebrare la Giornata della Terra con un programma di donazioni di Apple Pay a beneficio del Conservation International, partner dell’iniziativa ambientale di lunga data.

L’OEM di Cupertino, in una e-mail inviata agli utilizzatori del suo servizio di pagamento online, ha detto che donerà $ 1 a Conservation International per ogni transazione effettuata attraverso i suoi vari negozi, tra cui Apple.com, Apple Store e gli Apple Store fisici. Il periodo promozionale è già attivo e durerà fino al 22 aprile.

Fondata nel 1987, la Conservation International è un’organizzazione che cerca di proteggere l’ambiente attraverso il lavoro sul campo e la cooperazione con le grandi società. Secondo l’e-mail inviata dalla compagnia, il gruppo ha contribuito a proteggere più di sei milioni di chilometri quadrati di terra e mare in più di 70 Paesi.

Apple ha già collaborato con l’ente in questione in un’iniziativa per la Giornata della Terra nel 2018, impegnandosi a fare una donazione per ogni dispositivo consegnato tramite il programma Apple GiveBack. La coppia ha anche unito le forze in un progetto fatto al fine di proteggere le foreste di mangrovie colombiane e preservare le praterie keniote nel 2019.

L’e-mail di oggi include anche collegamenti ad aziende sostenibili che vendono prodotti e servizi tramite l’App Store, nonché un collegamento a “The Year Earth Changed“, un’esclusiva di Apple TV + che descrive in dettaglio l’ascesa della natura durante il blocco del coronavirus. Il film è narrato da David Attenborough.

Apple celebra regolarmente la Giornata della Terra con campagne speciali, donazioni a gruppi ambientalisti, iniziative aziendali “gren” e altro ancora. I negozi al dettaglio dell’azienda in genere cambiano i loro loghi con la tinta verde per celebrare l’occasione.

