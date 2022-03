Apple domina la top 10 degli smartphone più venduti: segue Samsung

Strategy Analytics ha pubblicato un report inerente alle spedizioni globali di smartphone avvenute nel quarto trimestre del 2021 e, come prevedibile, Apple e Samsung dominano la scena.

Diamo quindi un'occhiata alla classifica per avere un quadro generale più chiaro circa le performance dei dispositivi che, fino ad allora, sono stati presentati al pubblico dalle singole aziende.

Top 10 smartphone più venduti nel quarto trimestre del 2021: primi posti per Apple

Iniziamo andando a condividere l'eloquente top 10 che lo staff di Strategy Analytics è stato in grado di sviluppare in base ai dati raccolti:

Come si può facilmente notare, le prime quattro posizioni sono occupate da diversi flagship di casa Apple. Nello specifico abbiamo iPhone 13 5G, iPhone 13 Pro Max 5G, iPhone 13 Pro 5G ed infine anche un modello di precedente generazione, vale a dire Apple iPhone 12 5G che sembra voler continuare a dire la sua.

Per individuare il primo smartphone Samsung dobbiamo quindi raggiungere il quinto posto della classifica, dove troviamo Samsung Galaxy A12. Già in un nostro precedente articolo vi avevamo parlato del fatto che questo dispositivo fosse il più venduto dell'azienda sudcoreana nel 2021.

Al sesto posto troviamo un altro smartphone di casa Samsung, vale a dire il Galaxy A51 4G, ulteriore modello di successo per quanto concerne la fascia media del mercato. Seguono in ordine, nelle ultime posizioni, Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G, Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone 12 Pro Max 5G e, all'ultimo posto, Honor 50 5G.

Sono dati che non stupiscono e, in un certo senso, ricalcano le performance che già avevamo descritto per quanto riguarda gli smartphone presenti in classifica nei primi trimestri dello scorso anno. Apple continua ad essere una garanzia, presidiando ben quattro posizioni in cima alla top ten, ma la crescita di Samsung e di altri brand come Honor e Xiaomi non deve in alcun modo essere sottovalutata.