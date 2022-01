Apple consentirà pagamenti esterni all'App Store, anche se...

Apple consentirà alle app di appuntamenti nei Paesi Bassi di utilizzare sistemi di pagamento alternativi e si scopre che gli sviluppatori dovranno mantenere un binario dell'app separato per permettere ciò.

Perché Apple consente pagamenti esterni all'App Store? Che succede?

Al fine di conformarsi ad una sentenza delle autorità olandesi, venerdì scorso il colosso di Cupertino ha annunciato che avrebbe consentito agli sviluppatori di app di appuntamenti di offrire sistemi di pagamento alternativi diversi dal sistema di acquisto in-app proprietario, aggirando così il tradizionale pagamento delle commissioni del 15-30% visto finora. Tuttavia, Apple addebiterà comunque una commissione su questi acquisti esterni alle app (i dettagli devono ancora essere divulgati).

Tuttavia, implementare questa soluzione non sarà semplice. Gli sviluppatori dovranno creare e mantenere un binario dell'app completamente separato che includa diritti speciali e che sia reso disponibile soltanto nella versione olandese dell'App Store.

All'inizio di questa settimana, l'OEM di Cupertino ha dichiarato che consentirà sistemi di pagamento di terze parti in Corea, ma la società riscuoterà comunque una commissione su tutte le transazioni. Apple afferma anche che queste app di appuntamenti dovranno pagare all'azienda una commissione sulle transazioni.

Per distribuire un'app dell'App Store con un sistema di pagamento esterno incluso, i software devono richiedere uno dei due nuovi diritti speciali: il diritto di acquisto esterno StoreKit o il diritto di collegamento esterno StoreKit.

Nell'ambito della richiesta del diritto, le applicazioni devono dichiarare quale elaboratore di pagamento intendono utilizzare, acquiendo URL di supporto e altre informazioni.

Chiaramente, Apple sta facendo il minimo possibile per conformarsi alla sentenza dell'Autorità olandese per i consumatori e i mercati.

Tim Cook ha affermato che qualsiasi transazione effettuata con il sistema di pagamento alternativo significherà che non potrà aiutare i clienti con rimborsi, gestione degli abbonamenti, cronologia dei pagamenti e altri problemi di fatturazione.

Mantenere un binario dell'app completamente separato per una regione non è una mossa conveniente per nessuno. Questa soluzione servirà anche per scoraggiare gli sviluppatori dal seguire questa strada.

Come finirà questa vicenda?