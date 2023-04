Apple Car: spuntano nuovi INTERESSANTI dettagli

In queste ore sono emersi nuovi interessantissimi dettagli relativi alla prima vera Apple Car di cui si parla da tanto tempo. Verosimilmente, scopriamo che l’auto in questione potrebbe disporre di componenti ereditati dagli iPhone di punta, nello specifico, potrebbe avere dei sensori 3D di nuova generazione.

Sappiamo che l’OEM di Cupertino da tempo sta sviluppando la famigerata auto elettrica smart ma il debutto sembra essere ancora lontanissimo. Questo è un progetto ancora prototipale, lontano dalla messa in commercio nel breve periodo. Apple sta facendo test su test e oggi apprendiamo che la società potrebbe fare affidamento su dei sensori LiDAR premium del fornitore cinese Wenmao, ovvero il medesimo cliente che fornisce alla mela gli scanner LiDAR per iPhone Pro e iPad Pro.

Apple Car: cosa sappiamo ad oggi?

Secondo gli ultimi report di Foxconn, sembra che uno dei fornitori chiave di Apple stia collaborando con il costruttore tedesco Siemens per realizzare degli avanzatissimi sistemi di assistenza alla guida che potrebbero benissimo finire sulla prima ipotetica Apple Car. Ci sono aziende come Foxconn che sembrano aver la capacità produttiva necessaria per realizzare questa fantomatica macchina e tutte le partnership strategiche sono ben accette e potrebbero fare la differenza.

Si dice che la Apple Car sarà un veicolo elettrico premium con un prezzo di poco inferiore ai 100.000 dollari e potrebbe avere delle funzioni di guida autonoma molto limitate, inferiori a quelle presenti sulle Tesla, per intenderci. Ad ogni modo, si dice che i test siano ora in corso e una prima data di lancio è prevista per il 2026.

