Le batterie per la futura auto di Apple, a quanto pare, potrebbero essere prodotte negli Stati Uniti.

Apple: cambio rotta con la “Car”

Secondo le ultime indiscrezioni, il costruttore californiano vorrebbe sviluppare un'auto elettrica con batterie Made in USA, sebbene con l'aiuto di produttori cinesi e taiwanesi.

In precedenza il colosso di Cupertino aveva deciso di lavorare con i due maggiori fornitori di batterie della Cina, CATL e BYD, ma l'insistenza dei boss della Mela sull'utilizzo di batterie prodotte negli Stati Uniti per la sua prima auto avrebbe smontato questa possibilità.

L'ultimo rumor racconta, infatti, che Foxconn (uno dei maggiori fornitori di Apple) e Advanced Lithium Electrochemistry hanno in programma di costruire degli stabilimenti negli Stati Uniti, in modo da poter dare avvio alla produzione delle batterie per l'”Apple Car”.

Nell'attesa di avere conferma di queste speculazioni, ricordiamo che, sebbene la maggior parte dei prodotti della Mela siano assemblati in Cina, molte componenti provengono da fornitori di tutto il mondo.

Per l'iPhone, ad esempio, Apple utilizza un vetro costruito nel Kentucky da Corning Glass, mentre altre parti – come le sezioni della fotocamera – sono ad opera di fornitori giapponesi. Con ‌l'Apple Car‌ è probabile, quindi, che la Mela adotti un approccio simile al melafonino, in modo da diversificare la sua catena di approvvigionamento della produzione.

Ricordiamo che lo sviluppo del progetto multimiliardario di Apple, denominato Project Titan, è nei piani del produttore statunitense da anni. Indiscrezioni hanno alternativamente parlato di un sistema a guida autonoma o di un'intera auto, o addirittura entrambi, senza alcuna dichiarazione ufficiale che confermasse queste ipotesi.

Apple

Elettronica