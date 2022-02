Apple brevetta una tastiera che trasforma l'iPad in un Mac

Apple ha appena brevettato una tastiera in grado di trasformare un iPad in un MacBook; no, non è fantascienza e… sì, lo sappiamo ciò che state pensando. Sarebbe un sogno ad occhi aperti. Purtroppo dobbiamo calmare il vostro entusiasmo, ricordandovi di prender il suddetto rumor con “un pizzico di sale”.

Apple: come funziona la nuova Magic Keyboad?

La convergenza tecnologica e la somiglianza di alcuni componenti utilizzati da Apple per la produzione di iPad e MacBook, sta alimentando la ricerca sulla tecnologia per colmare il divario tra il tablet e i laptop del marchio. Secondo Patently Apple, un nuovo brevetto concesso alla società con sede a Cupertino mostra un meccanismo di tastiera con cerniera che potrebbe consentire effettivamente a un iPad di funzionare come un MacBook Pro. Il nuovo design della tastiera però, va oltre il semplice collegamento di una keyboard ad un tablet.

Apple aveva precedentemente respinto l'idea della convergenza di un iPad con un Mac, ma le nuove tecnologie, in combinazione con il brevetto, potrebbero aver messo in pista la possibilità in una nuova prospettiva. Il patent è uno sguardo affascinante su una possibile direzione futura per Apple.

Il brevetto descrive un sistema di base con una tastiera elettromeccanica e un accoppiatore incernierato che può essere collegato all'iPad in più modalità, tra cui laptop e modalità di visualizzazione inversa. Nella posizione di base, è possibile collegare più periferiche all'iPad. Fra queste citiamo la tastiera, il trackpad e un pannello esterno touchscreen. Ovviamente, tutti con connessione magnetica e Apple Pencil al seguito con ricarica wireless.

Ci sono diverse possibilità con il nuovo brevetto Apple, ma non sappiamo se, alla fine, diventerà mai un prodotto commerciale. Sarà interessante vedere come si evolverà questo brevetto; restate connessi.